Ursina und Serafyn – Schüür Radio 3FACH empfiehlt:

Am 22.03.17 im Konzerthaus Schüür Gitarre und Gesang zu Beginn, danach kommt noch Schlagzeug dazu. Gemütliche Musik aus der Folk-/Popszene der Bündnerin Ursina, welche dieses Jahr auch am Jazzfestival Willisau spielen durfte. Manchmal singt sie auf Englisch, manchmal auf Rätoromanisch und mit ihrer natürlichen Stimme begeistert sie grosses Publikum, sogar in den fernen USA. Ebenfalls an diesem Abend hört man die ebenso natürliche und klare Stimme der Sängerin von Serafyn und die feinen Klänge der Band, mit Cello, Kontrobass, Cajon und Gitarre besteht.Gesungen wird auf Englisch. Es ist eine Mischung aus Strassenmusik, Cellos und Indie-Pop und löst jenach Interpretation ganz verschiedene Stimmungen aus.



Beginn: 20.00 Uhr

Eintritt: 22 CHF

Vorverkauf: Unter Startickets

Reservation: Auf der Website des Konzerthaus Schüür

Für Mitglieder des 3FACH-Memberclubs gilt 2 für 1