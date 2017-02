Valdimar und Yser im Treibhaus 3FACH empfiehlt:

Valdimar/Yser (Präsentiert von Kollektiv Mind Map)

Treibhaus Luzern

Am 17.02.2017, um 21.00 Uhr Bereits am diesjährigen B-Sides durfte man den wunderbaren Klängen von Valdimar lauschen. Nun spielt die Band aus Reykjavík am 17.02.2017 im Treibhaus. Ihr Elektro-Indie-Mix mit einem Schuss Postrock klingt nach Experiment im Popformat und strahlt einen ganz eigenen Zauber aus. Mit im Gepäck ist eine neue Single und Songmaterial, das auf einer neuen Platte installiert werden soll. Ebenfalls an diesem Abend hört man die schweizer Band Yser, ein musikalisches Bündnis zwischen Jeremy Sigrist (Gitarre), Nick Furrer (Schlagzeug) und Gregory Schärer (Bass, Synths). Die ersteren Beiden verbringen seit ihrer Jugend gemeinsam Zeit im Proberaum und machten zwischen 2007 und 2012 mit Alvin Zealot schweizweit auf sich aufmerksam. Nachdem die Jungs in der Vergangenheit rau und frenetisch zu Werke gingen, präsentiert sich YSER als stilvolle und durchdachte Pop-Geschichte mit flockigen Beats und “sigristesquen” Gitarren-Soundscapes. YSER ist ein unbeschriebenes Blatt, die Musik jedoch gereift. Ihr Opener in der Heimatstadt sollte man sich daher keinenfalls entgehen lassen. Valdimar:

Yser: