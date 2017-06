Waldstock open-air spektakel – Natur mit Kultur Radio 3FACH empfiehlt:

Waldstock open-air spektakel

Vom 03.08-05.08.17 in Steinhausen Das Motto vom Verein Waldstock: Natur mit Kultur! Die Natur soll mit der Kultur in Einklang gebracht werden. So soll auch das Festival des Vereins sein: am Waldrand von Steinhausen im Kanton Zug findet das Waldstock open-air spektakel statt. Vom 03 bis 05.08.17 beschallen dich dort Bands wie Soybomb, es gibt Filme wie Nebelgrind, eine Bühnenshow mit Konzeptkünstler und vieles mehr. Dazu kann kostenlos campiert werden! Das ganze Programm findest du auf der Webseite. Tageseintritt Vorverkauf: 25 CHF

Tageseintritt Abendkasse: 30 CHF

Festivalpass Vorverkauf: 55 CHF

Festivalpass Abendkasse: 70 CHF

Mit der Stucard erhältst du 20 CHF Rabatt auf den Festivalpass an der Abendkasse