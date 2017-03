White Out – visual poem im Luzerner Theater Radio 3FACH empfiehlt:

White Out – Begegnungen am Ende der Welt

Ab dem 15.03.17 im Luzerner Theater Das Ende der Welt. Es kommt. Der Mensch bringt es mit sich. Das Ende.

Der Regisseur Alexander Giesche begibt sich in seinem neuen “visual poem” auf eine Reise mit Begegnungen am Ende Welt. Eine Welt voll mit skurillen Gestalten.

Es werden Fragen gestellt: Was können wir noch wissen? Was können wir tun? Und inwiefern hängt das beides zusammen? Spieldaten: 15.03.17 (19.30), 18.03.17 (19.30), 19.03.17 (13.30), 24.03.17 (19.30), 26.03.17 (10.00), 07.04.17 (19.30), 23.04.17 (20.00) Tickets auf der Webseite des Luzerner Theaters. Regisseur: Alexander Giesche