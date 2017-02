Wilde Maus im Kino Bourbaki Radio 3FACH empfiehlt:

Wilde Maus

Ab 09.03.17 im Kino Bourbaki Was machst du wenn dir plötzlich gekündigt wird?

Das Regiedebüt von Josef Hader, welcher auch gleich die Hauptrolle spielt, handelt von Georg, einem etablierten Musikkritiker. Er arbeitet schon jahrzehnte bei einer Wiener Zeitung, bis ihm eines Tages gekündigt wird. Seiner Frau verheimlicht er dies und schwört Rache. Dabei steht ihm sein ehemaliger Mitschüler Erich zur Seite, dem er hilft eine alte Achterbahn wieder in Fahrt zu bringen. Die nächtlichen Strapaden gegen seinen Chef beginnen mit kleinen Sachbeschädigungen, doch steigern sich schnell zu grösseren Anschlägen, so, dass seine sorgfältig aufgebaute, bürgerliche Existenz bald zu waggeln droht. Es ist eine pechschwarze Tragikkomödie von neurotischen Städtler und ihre Liebesbeziehungen. Trailer: