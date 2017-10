Wilde Odyssee im Untergrund Radio 3FACH empfiehlt:

Good Time

Ab dem 26.Oktober 2017 im Kino Bourbaki Twighlight- Star Rober Pattison einmal anders. Statt im schmieriger Vampir-Look findet sich der 31-jährige Brite, als Ganove im Untergrund der Weltmetropole New York wieder.

Sein mental etwas eingeschränkter Bruder gerät in eine aussichtslose Sache. Robert Pattison aka. Constantine Nikas versucht in einer adrenalingeladenen Nacht, seinem Bruder zum Ausbruch aus dem Gefängnis zu verhelfen. Die beiden Brüder befinden sich einer Spirale aus Gewalt und Chaos, an deren Ende der Tod auf sie wartet. Es beginnt ein irrwitziger Wettlauf gegen die Zeit… Mehr Infos findest du hier. Deine Reservation machst du am einfachsten gleich am Telefon unter 041 419 99 99.