Winterfestival Wolhusen Radio 3FACH empfiehlt:

Winterfestival Wohlhusen

Am 18 und 19.03.17 im Tropenhaus Wohlhusen Nachdem 1994 mit der Gründung des Kulturvereins Comebäck das Winterfestival aus seinem 10 jährigem Schlaf aufgeweckt wurde, findet nun auch schon die 21igste Ausgabe des Winterfestivals in Wohlhusen findet. Nun auch schon zum zweiten Mal im Tropenhaus Wohlhusen.

Zwei gemütliche Tage mit abwechslungsreicher Musik von schweizer Bands, wie GeilerAsDu oder Martina Linn. und am Sonntag dazu noch kulinarischer Genuss. Line Up: Martina Linn, Tompaul, Marius Bär, GeilerAsDu, Manillio, dj grrrl in the garage, Philipp Fankhauser

Tickets: Petzitickets.ch