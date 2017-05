Radio 3FACH empfiehlt:

Zeke und Butter

Am 21.6.17 im Sedel.

Punkrock und Rock’n’Roll. Punk’n’Roll aus Seattle! Zeke am Start! Schon seit 1993 gibt es sie und sie werden des Öfteren auch mit Motörhead verglichen. Schon neun Alben haben sie herausgebracht und über sich selbst schreiben sie auf ihrer Webseite: ” Ever since their very first gig at the Rock City in Seattle in 1993, people have had no choice but to pay attention.”

Zeke mit “Die when you die” von ihrem Album “Kings of the Highway”

Mit dabei an diesem Abend ist auch die schweizer Band Butter.