Radio 3FACH präsentiert:

Groove Infection Reggae-Konzertabend

Im Treibhaus Luzern am 21. Januar

Türöffnung: 20.30

Konzerte: 21.00

Die Groove Infection auf 3FACH präsentiert einen Reggae-Konzertabend der Superlative – drei Konzerte, Afterparty bis in die frühen Morgenstunden und maximale, musikalische Abwechslung auf höchstem Niveau!

Mit Martin Zobel & Soulrise kehren alte Bekannte nach Luzern zurück. Bereits vor zwei Jahren spielten sie im Treibhaus ein begeisterndes Konzert. Die Easy Skanking Massive komplett aus dem Häuschen!

Vor Bass nur so strotzender Roots Reggae, eine unglaublich soulige Stimme, virtuose Soli und fantastisches Songwriting machen die deutsche Band zu einer der besten Reggaebands Europas.

Martin Zobel & Soulrise – Take It Easy



Auf bestem Weg dazu sind auch die Pedestrians CH aus Baden. In nur drei Jahren Bandgeschichte haben sie drei Platten veröffentlicht, sind durch halb Europa getoured und haben nebenbei mehrere Bandcontests gewonnen (darunter MyCokemusic und m4music).

Mit dem neuen, in London produzierten Album “What’s The Difference” sind sie auf Platz 15 der Schweizer Charts eingestiegen, zum SRF 3 Best Talent des Monats Dezember gekürt worden und drauf und dran, nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa die Herzen der MusikliebhaberInnen im Sturm zu erobern.

Pedestrians – Belief



Wie es sich für Bands mit Ambitionen gehört, haben die Pedestrians einen Special Guest dabei: Pablo, Frontmann bei Japrazz, Bounce-Moderartor bei SRF Virus und vielleicht der beste englischrappende Rapper im Lande flowed zum ersten Mal ever live über Reggae-Riddims!

Japrazz – Push-Up Pete



Als i-Tüpfelchen spielt De Luca eine Soundsystemshow. Seit einigen Jahren ist der Gitarrist von The Dubby Conquerors als Solokünstler unterwegs. Seine Single “Weisch No” erscheint einen Tag vor seiner Show in Luzern. Auch vom neuen Album, welches im April erscheinen wird, darf man ein paar Liveversionen erwarten!

De Luca – Italiano



Die Afterparty schmeisst Boni Trunner Sound. Zwei junge Herren mit einer Plattenkiste über alle Caribbean Genres hinweg und einer Selection weit weg vom typischen 0815-Set. Party solange, wie ihr Party macht, jedoch spätestens bis 4!

Falls du die Acts des Abends noch etwas besser kennenlernen möchtest – auf Radio 3FACH sind im Januar alle Mal im Interview und mit Liveperformances zu hören. Wie immer in der Groove Infection auf 3FACH am Dienstag Abend ab 20 Uhr!

– 3. Jan. Boni Trunner Sound

– 10. Jan. Martin Zobel & Soulrise

– 17. Jan. Pedestrians

– 18. Jan. Pablo (in der Reimstunde auf 3FACH)

– 21. Jan. De Luca (im Vekal auf 3FACH)

Mit dabei ist auch die Trinkwasser-NGO Viva con Agua Luzern. Sie sammelt mittels Tombola Gelder für das aktuell unterstützte Trinkwasserprojekte in Nepal.

