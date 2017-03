Freie Stelle – Administration Radio 3FACH, das Luzerner Ausbildungs, Jugend- und Kulturradio, ist die notwendige Ausnahme im medialen Einheitsbrei. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n: Mitarbeiter_In Administration (20%) Auf dich wartet ein 40-köpfiges Redaktionsteam mit viel Innovationsgeist, vier Geschäftsleitungs- und zwei Stabsstellen-Gspändli, sowie ein Job mit viel Gestaltungsspielraum. Bist du höchstens 27 Jahre alt und möchtest in einem lebendigen Umfeld selbständig und flexibel arbeiten? Willst du in die Welt der Medien eintauchen, mit einem jungen Team zusammenarbeiten und viel Platz für deine Ideen haben? Wir suchen eine verantwortungsvolle und pflichtbewusste Person für die Stabsstelle Administration. Bewerbe dich bis 16. April 2017. Weitere Details findest du in der Stellenausschreibung: Stellenausschreibung Administration