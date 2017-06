Ella Soto – Sisterhood Im Untergrund von Lausanne lässt sie jedes Herz einer/eines RnB Lieberhaberin/Liebhabers höher schlagen. Die Musik der 23jährigen Ella Soto steht für Gleichberechtigung und Frauenrecht, mit einem essenziellem und frischem Twist von RnB und progressivem Soul. Ella Soto ermutigt mit ihren Texten Frauen sich selbst zu sein, was auch immer sie in ihrem Leben für Hürden nehmen müssen und die Gesellschaft von ihnen erwartet. Mit ihrem neuem Album zeigt sie, das Aktivismus auch mit Musik möglich ist; mit Hip-Hop, Bedroom Beats, Poppiger Harmonie und einer guten Ladung Soul. Nach ihrer letschten EP “Out of Nowhere” ist das Album der nächste Schritt sich selbst in der Musik zu finden und genau die Musik zu machen, welche ihr gefallt. Beeinflusst haben die junge Lausannerin vor allem Thundercat, Flying Lotus oder auch die Pop Königin Mariah Carey. Ein Album, dass zeigt wie es tönt, wenn eine junge Frau mit Musikgenres spielt und sehr viel Energie und Leidenschaft zu einem Album vermischt.