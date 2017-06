Phoenix – Ti Amo Vier Jahre ist es her, seit die Kult Band Phoenix aus Frankreich ihr letztes Album veröffentlicht hat. Letzten Freitag ist ihr 6. Studio Album erschienen und ist voller guter Songs und Liebe. Ti Amo ist auf dem Label Glassnotes erschienen: 10 Songs, wobei man sich nach den ersten drei fragt, ob denn die restlichen sieben noch etwas zu bieten haben. Die Antwort: ein klares Ja! Dieses Album erinnert an das 4. Album, Wolfgang Amadeus Phoenix. Hitgeladene Songs, die beim zuhören richtig Spass machen. Der Titel Ti Amo und die Stimmung vom Sound sagen schonmal viel aus. Phoenix wollen Liebe verbreiten. Als sie anfingen am Album zu arbeiten, hat es ihrer Meinung nach nicht viel Liebe auf dieser Welt gegeben und ihnen kam es vor, als würde die Welt, so wie sie sie kennen nicht mehr existieren. Genau aus diesem Grund soll das Album Ti Amo Liebe und Freude verbreiten.