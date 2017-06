Populous – Azulejos Hinter dem pseudonym Populous steckt Andrea Mangia. Der Produzent aus der kleinen Stadt Lecce am Absatz Italiens hat mit seinen ersten zwei Alben die Aufmerksamkeit internationaler Musikkritiker auf sich gezogen. Populous schafft es nahtlos digitale Sounds mit der Wärme von analogen Soul und Hip-Hop Klängen zu vermischen. Azulejos ist sein weiteres Werk, bei welchem der Hauch Südamerika kaum zu überhören ist, vielleicht auch weil ein Grossteil der Vocals auf spanisch gesungen wird. Um dieses Album zu produzieren ist Populous nach Lissabon verreist. Dort ist er durch die Strassen gezogen und hat sich von der Vielfälltigkeit Lissabons inspirieren lassen. Mit einem Laptop, einem kleinen MIDI Keyboard und einem Mikrofon hat er eine Liebeserklärung an diese Stadt mit so viel Temperament und Geschichten aufgenommen. Wie Populous selber die Stadt beschreibt, so tönt auch das Album: etwas zwischen dem südamerikanischen Soul, der europäischen Moderne, einer Priise afrikanischer Lebensfreude und natürlich dramatisch melancholisch.