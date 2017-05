Emotional Freedom Technique: so heisst das Debüt Album von Dave Depper, welches im Juni veröffentlicht wird. Dave Depper, der bisher bloss als Sideman bekannt war, katapultiert sich damit in unsere Ohren und es tönt als hätte er das schon viel früher machen sollen. Mit Do you want Love macht er uns auf mehr schmackhaft: ein luftiger synth getriebener Pop Song mit groovigem Bass.

Was uns an Neil Young und andere Songwriter aus der Vergangenheit erinnert, ist nichts geringeres als Atlas Cedar mit seinem neuen Song In Hollywood. Und ja, bei diesem 60′ Pop Song mit Gitarren im Mittelpunkt und flower powerigem Gesangschor, ist der name Programm.

Das Solo Album von Moon Diagrams Liefetime of love ist auf dem Weg und wird am 30.Juni erscheinen. Vor mehr als 10 Jahren hat Moon Diagrams angefangen an diesem Album zu arbeiten. Und: was lange währt wird endlich gut. Denn die Vorab Single End of Heartache ist so gut, wir würden sie am liebsten immer und immer wieder spielen.

Brian und Michael D’Addario haben mit ihrer Band The Lemon Twigs letzten Oktober den Retro Rock wieder aufleben lassen. Die beiden Musiker kommen aus einer musikalischen Familie. Ihr Vater wie auch Mutter haben erfolgreich in der 70′ Musikszene in Bands mitgewirkt.

Susan Hall, die Mama, singt den Cover Song It’s only Love von den Beatles, der von ihren Söhnen anlässlich des Muttertages letzten Sonntag aufgenommen und produziert worden ist.