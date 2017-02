Die Besten Stücke der Woche 5 «Sweep me of my feet» ist die erste Veröffentlichung vom neuen Album von Pond. Der kleine abgefahrene und introvertierte Bruder von Tame Impala beglückt uns mit diesem Psych-Pop & Rock Gemisch und macht Lust auf mehr. Im Mai erscheint das Album The Weather. Bis dann geniessen wir verzerrte Riffs & funkelnde Klänge mit emotional gesungenen Vocals. Khmlwugh. Was? Na: Kissin’, Huggin’, Lovin’, Wakin’ up & Gettin’ high, denk! Die 3. Vorab Single von Homeshake bringt die Vorfreude für das neue Album auf ein nächstes Level. Fresh Air ist am 3.Februar erschienen und überzeugt mit ausgefeiltem Lo-Fi Sound. Homeshake beweist einmal mehr ein gutes Öhrchen beim mischen von Synths und RnB Beats.

Oh Mac, my old man. Endlich ist es so weit: neuer Sound von Mac DeMarco ist raus. Nach langen zwei Jahren können wir uns im Mai auf das neue Album «This old dog» freuen. Das Thema «Old» nimmt Mac DeMarco gleich in die Vorab-Single My old man mit.

Über eine butterweiche Drummachine im merenge Beat singt er darüber wie er bei sich selbst immer mehr Ähnlichkeiten zu seinem Vater entdeckt. Dazu gibts’ smoothen Synth und eine ruhige Gitarre. Voilà:

Aus experimentellem Techno mit Einfluss von Joy Division entwickelt sich der Sound von Fufanu. Die Isländische Band ist seit 2008 am experimentieren und mit Sports kommen sie ihrem endgültigem Musikstil unmittelbar nahe. Das Album Singles von Future Islands bekommt einen Nachfolger. Im Mai erscheint «The Far Field». Fans dürfen sich jetzt schon freuen: Die Single Ran ist schon raus, und macht schonmal ordentlich Vorfreude.

Ein tighter Beat mit viel Drive, mächtigen Synths und treibenden Bässen: ein weiterer Future Island Hit. Alle beste Stücke findest du wie immer in unserer Spotify und SoundCloud Playlist. Damit ist der Winter auch ein ganzes Stück erträglicher.