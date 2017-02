Die Besten Stücke der Woche 7 Die auflockernde Melodie lädt zum Tanzen ein, doch achtet man auf die Lyrics, so kommt deren Tiefsinn zum Vorschein. «What do I know about Love?» fragt sich Goodman. Er redet dabei von einer tiefen menschlichen Liebe und redet nicht alles schön und gut. Eine ehrliche Erklärung dessen, wie er diese besondere Frau nicht unbedingt gut behandelt hat. Don’t DJ setzt auf Perkussion mit Instrumenten aus Holz oder Trommeln, die er auf seiner Reise durch Afrika gesammet hat. Bei Repetition ist der Name Begriff. Innerhalb dieser 10 1/2 Minuten baut Don’t DJ eine Spannung auf, die hie und da mit Geräuschen ergänzt und mit samtweichen Melodien aufgelockert wird, bevor der Song dann schlussendlich in einem Feuerwerk endet. Boom. Abgespacte Synth-Sounds, Gitarren Choards à la Pink Floyd und mit Spannung geladene Ausbrüche. Damit katapultiert uns Steady Sun auf einen anderen Planeten und rechtfertigt den Namen des kommenden Albums “Indifferent World”.

Eine spektakuläre Landschaft die von zuckersüssen Gitarren-Melodien bis zu mächtigen Drums einem Psych Pop Fan alles bietet, was seine Ohren begehren. Ein Retro-Gemisch, dass vom Indianer bis zum Intravinyl jeden erfreut. Soulig laidback aber dank ‘nem knackigen Drum doch zügig. Klassische Elemente mit Einflüssen aus den 60’ies clever kombiniert mit modernem Songwritig: Üses Beschte Stück.