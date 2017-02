Die Besten Stücke der Woche 8 Superorganism besteht aus acht Bandmitgliedern, angeführt wird sie von Orono. Orono ist 17. (Jup, 17) Achtung «Something for your M.I.N.D» ist hochansteckend, groovig und synthesizerhythmisch. Roman Kouder ist Produzent aus Frankreich. Ebenfalls das Label Splinter auf welchem es in Zukunft mehr von ihm zu hören gibt. Seine Erste Single 1994 (ft. Audiobot) überzeugt mit laid back Grooves und einer ordentlichen Portion slow jam. Uuuh haaao… «I want your love all 24 hours of the day» in Dauerschlaufe in Kombination mit ausgeklügelten Synthesizers und kristallisierenden japanischen Koto Streichern. Obsession ist eine romantic funk «Balade», die reinhaut. Also baby, du gibst mir deine Liebe und ich dir diesen Track. Ok? Fazerdaze veröffentlicht unter dem Label Flying Lun Records ihre Single Lucky Girl. Mit diesem wunderbarem dream Pop Song zeigt Fazerdaze was in ihr steckt. Lofi Sound mit modernem und electro Pop. Während die Saiten der akkustischen Gitarre schrummeln, treibt der Beat den ganzen Song voran.