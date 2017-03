Liquid Liquid – Liquid Liquid [1997] Die selbst-betitelte LP der Band Liquid Liquid, die 1997 erschienen ist, ist eine Sammlung an Tracks von ihren EP’s der Jahre 1981 – 1984. Liquid Liquid ist eine Band, die anfangs 80er aus der No Wave-Szene in New York kommen und heute zu einem der innovativsten Musikprojekte gehört. Durch ihre Rythmen und perkussiv anspruchsvollen Tracks hat die Band in neue Welten verführt. Funk und Afro treffen auf Disco und Wave. Deshalb wurden sie lange in die gleiche Sparte wie Devo oder ESG gesetzt. Dadurch, dass ihre Songs aber tanzbar sind, haben sie sich irgendwann in den Clubs durchgesetzt. Treibende Bässe mit zügiger Bassline in Kombination mit einer Menge Perkussion, die anspruchsvoll gespielt wird, das ist Liquid Liquid. Diese Woche unser Klassiker.