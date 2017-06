Das Album Mambo Nassau der französischen Sängerin Lizzy Mercier Descloux ist 1981 herausgekommen und gilt sogar heute noch als innovativ und beträchtlich. Es ist das zweite Album von Lizzy Mercier und obschon ihr erstes Album eher experimentell tönt, ist Mambo Nassau mit Abstand ihr abenteuerlichstes Album.

Für sie war früh klar gewesen, dass sie das Album in Südafrika aufnehmen gehen will. Doch das Label hat das gar keine gute Idee gefunden, da die Umstände in Südafrika dazumals noch an einem heiklen Punkt gewesen sind. Doch nach langer Überzeugungsarbeit durfte Lizzy dann gehen. Die Einflüsse vom Land sind klar vorhanden.

Entstanden ist Arty Funk Musik mit ganz viel Afro Elementen, sprich diversen Percussions Instrumenten und anspruchsvolle Rhythmen. Disco Parts, sowie idyllische Sounds fehlen natürlich auch nicht. Man sagt, dass Lizzy nie mehr soviel Freude auf einem Album ausgestrahlt hat, wie auf Mambo Nassau.