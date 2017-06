Im Jahr 1969 hat die brasilianische Band Os Mutantes ihr zweites Album namens Mutantes veröffentlicht. Sie waren eine der wenigen brasilianischen Bands, die es mit psychedelischem Rock geschafft haben zu überzeugen. Os Mutantes wurden 1966 von den Baptista Brüdern gegründet. Die Beiden sind auch die ausschlaggebende Mitglieder der Band. Aufgewachsen mit typischen Tropicàlia Sounds, haben sie es gewagt diese mit den Amerikanischen Rock Elementen zu vermischen. Der Summer of Love ist dabei eine wichtige Inspiration gewesen. Hörbar sind die Einflüsse von Simon & Garfunkel, The Who, Jimi Hendrix bis hin zu The Beatles.

Den grossen Unterschied macht aber die Sprache, den Os Mutantes singen portugiesisch, was selten in diesem Genre vorkommt. Verspielt, experimentell und humorvoll haben Os Mutantes wunderschöne Psych-Rock Hymnen geschrieben.