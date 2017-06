West-Deutschland in den 70′. An diesem Ort, zu dieser Zeit waren ein paar der innovativsten deutschen Musiker der Musikgeschichte am Werk. Das war die Ära des Krautrock. Krautrock zählt durch seine progressiven und hypnotischen Klänge zum direkten Vorläufer elektronischer Musik, aber auch vom heutigen Rock.

Eine der einflussreichsten Bands aus dem Genre sind Tangerine Dream. Das Projekt wurde 1967 von Edgar Froese gegründet und war bis heute aktiv. Edgar Froese ist jedoch leider letzte Woche verstorben.

Tangerine Dream standen mit ihrem Bekanntheitsgrad immer im Schatten von Kraftwerk. Unter ihren zahlreichen Releases geniesst vor allem ihr erstes Album “Electronic Meditaton” grosses Ansehen.

Zusammen mit dem Cellist Klaus Schulze und Perkussionist Conrad Schnitzler wurde dieses 1970 veröffentlicht.