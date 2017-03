The Bluetones – Expecting to fly Der Klassiker der Woche ist das Debüt Album der Indie-Band The Bluetones – Expecting to fly. The Bluetones sind eine vierköpfige Band, die 1993 ans Licht der Musikwelt kam. Sie sind ein Teil der Britpop Bewegung der frühen 90′. Britpop hat sich als Gegenstück zum amerikanischen Grunge verstanden und ist geprägt von britischen Gitarrenbands aus den 60′ und 70′ Jahren. Die berühmtesten Vertreter des Britpop sind z.B.: Blur, The Verve oder Oasis. Mit “Expecting to Fly” haben es The Bluetones sogar geschafft, das “What’s the Story (Morning Glory)” Album von Oasis für eine Woche vom Platz 1 der britischen Albumcharts zu verdrängen. Obwohl sie mit “Expecting to Fly” Platin erreicht haben, hat der komerzielle Erfolg Ende der 90′ abgenommen. Album Stream