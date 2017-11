Jeden Dienstag, ab 20.00 Uhr geht’s direkt in die Groove Infection Radio Show. Dies ist

keine Krankheit, sondern die Dienstag-Abend Party für alle die das Wochenende bereits am Dienstag wieder vermissen oder die „Nachhilfe-Stunde“ für alle, die am Wochenende vor lauter Arbeit keine Zeit hatten, die örtlichen Tanzhallen zu besuchen.

In der Groove Infection gibt’s regelmässig die New Tunes, direkt aus der Karibik, Berichte

über die neusten Ereignisse, Specials & Infos aus alten Zeiten und nicht zu vergessen:

regelmässig Live-Gäste im Studio. Also, wenn Dich der Groove noch nicht infiziert hat, dann wird’s allerhöchste Zeit!

So nah forget to tune in! Jeden Dienstag von 20.00 bis 22.00: Groove Infection mit Joel.

Groove Infection auf Soundcloud und Facebook