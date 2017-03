Anja Wicki: The Meaning of Life Anja Wicki ist eine der Stipendiaten des Chicago Ateliers. Während vier Monaten arbeitete sie in der grössten Schwesterstadt Luzerns. Dabei ist ihr Comic “The Meaning of Life” entstanden. Eine Arbeit über den Sinn des Lebens. Anja Wicki meint im Gespräch jedoch mit einem Augenzwinkern: “Wenn man micht fragt, gibt es keinen Sinn des Lebens.” Wie sie ihren Aufenthalt in Chicago erlebt hat erzählt sie im Gespräch mit der Sprechstunde.

Ihr Werk the “The Meaning of Life” ist in der Kunsthalle bis am Sonntag, 26. März, zu sehen. Zusammen mit den anderen Atelier-Stipendiaten Gerold Kunz (Architekt) und Manuel Troller (Musiker) stellt sie ihre Werke aus.