“Es ist eine goldige Angelegenheit – Immer wieder trifft man auf Gold, in allen Formen”(Evelyne Walker-Schöb). Dies erwartet die Besucher ab diesem Samstag in der Galerie Vitrine, wenn die Ausstelltung “Geld, Gold und Diamanten” eröffnet wird. Die Galerie Vitrine wird aber nicht etwa in ein Souvenirshop verwandelt – dem Thema wird kritisch, politisch oder auch träumerisch begegnet. Dabei gibt es viel zu entdecken: Insgesamt sind 111 Kunstschaffende, hauptsächlich aus Luzern und Umgebung, an der Ausstellung beteiligt.

Die goldene Ausstellung hat ihren Grund: Die Galerie Vitrine feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Was sich Evelyne Walker-Schöb zu diesem runden Geburtstag wünscht und was uns an der Ausstellung “Geld, Gold und Diamanten” erwartet, kannst du hier nachhören:

Weitere Infos findest du hier.