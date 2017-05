Die Open Box öffnet heute ihre Pforten! Bestimmt ist dir das riesige Holzdingsbums vor dem Luzerner Theater schon ins Auge gestochen. Die Open Box feiert heute Saisoneröffnung und premiert den Audio Walk “Hallo, rufe mich bei Gelegenheit mal zurück” von Nina Langensand und Kurt Messmer. Das alles unter der Frage: “Wie wollen wir miteinander leben?” Ab heute Abend bis zum 17. Juni gibt es 17 Veranstaltungen. Ziel dabei ist es, luzerner Menschen, Vereine und Instituionen zusammenzubringen. Die Open Box hat aber nicht nur an den Tagen, an denen es eine Veranstaltung gibt offen, sondern jeden Tag zwischen 17:00 und 22:00, ausser Sonntags. Es gibt eine Bar und für extravagante Sitzgelegenheiten ist auch gesorgt. Studenten und Studentinnen der Luzerner Hochschule im Bereich Technik und Architektur haben extra für die Open Box eine Sommerbestuhlung entwickelt, die man am 17.06 übrigens ersteigern kann. Einige Infos zum Programm hörst du in unserem Podcast, alles witere auf der Facebook-Seite von der Open Box.