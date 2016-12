Ich fahr schnell, trink viel, rauch gern. Natürlich nie alle 3 zusammen, versteht sich. Ich weiss oftmals selbst nicht, wer ich eigentlich bin. Doch der Realitätsverlust ermöglicht es mir, das zu sein, was ich gerade möchte. Ich weiss nicht, wie mich andere Menschen sehen und es ist mir, wie so vieles im Leben, meist egal. Wenn ich auf der Tanzfläche tanze, als ob dies das letzte Wochenende meines Lebens wäre & du mich nur dumm von der Seite anstarrst und dich «fremdschämst», bin ich trotz allem immer noch diejenige, die Spass hatte und lachend am Türsteher vorbeitorkelt, während dem du dich draussen mit deinem Freund streitest, weil er schonwieder einer anderen auf den Arsch gestarrt hat.