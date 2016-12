Kann sein, dass du mich sonstwo schon gesehen hast. Das liegt daran, dass ich immer noch Hoffnung habe für diese Welt – und schlecht ruhig bleiben kann. Das wären dann auch schon meine Kernkompetenzen.

Was vielleicht auch noch wichtig ist: Vor Feuer habe ich panische Angst.

Aber dafür kannst du mit mir auf vier Sprachen schwätzen. Ich mag es, Geschichten so zu erzählen, dass sie spannend sind (Vorbild: Oma, Negativ-Vorbild: andere Oma). Ausserdem interessieren mich Menschen und was sie beieinander auslösen a.k.a. gesellschaftspolitische Zusammenhänge.