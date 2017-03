Als vielgereister hab ich den Weg zum 3FACH über Umwege gefunden. Hab sogar schon in einer Hauptstadt gewohnt und reiste für ein Jahr an den Südpol zum Zwecke einer unabhängigen Kulturforschung. Hab beides überlebt. Immer wenn ich mich (zumindest gedanklich) in fernen Ecken der Welt wiederfinde, pack ich ein paar Musikschätze in mein Rucksäckli und präsentiere dir diese dann in meiner Sendung. Ob japanisches Schlaflied, karibischer Disco-Hit oder arabischer Noise, vor mir bleibt nichts unverschont.

Sonst mach ich gerne Duathlon. Am Morgen mit dem Velo rassig zum Bahnhof fahren inklusive anschliessendem 135 Meter Sprint zum Gleis 8. What a Life.