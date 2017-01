Bern – Luzern – Grosswangen: Ich lebe dieses Jetset-Life , von dem so viele träumen. Obwohl einer dieser Henderländer, treibe ich mich gleich in zwei Metropolen der Schweiz regelmässig herum. In Bern studiere ich irgendwas mit Medien. In Luzern mache ich irgendwas mit Medien. Und in Grosswangen geniesse ich die entspannende Landluft.

Ansonsten spiele ich gerne FIFA auf der Xbox (ich mach dich fertig!). Oder Fussball auf dem Rasen (da wahrscheinlich nicht). Zum Abschalten schaue ich dann qualitatives Fernsehen wie Game of Thrones oder Die Bachelorette (beste Leben).

Musik find ich auch noch cool. Da auf 3FACH die coolste Musik läuft, bin ich an der Zürichstrasse gelandet und spiele diese für dich. Gönn dir die Stooszyt – täglich zwischen 17 und 19 Uhr.