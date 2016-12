Über uns ÜBER UNS Bei Radio 3FACH hörst du täglich den Sound, der zwei Jahre später aus allen anderen Rundfunkboxen dümpelt. So jung wie 3FACH wirkt, ist es aber in Wirklichkeit nicht mehr unbedingt. Das Projekt reicht bis ins Jahr 1993 zurück, als die Idee Jugendradio von Kantons- und SeminarschülerInnen in Angriff genommen wurde. Treibende Kraft hinter dem Projekt war Attila Revesz. Im Frühling 1994 ging 3FACH während einem Testmonat zum ersten Mal auf Sendung. Ganze drei Jahre dauerte es danach jedoch, bis Radio 3FACH eine offizielle Sendekonzession vom Bund erhielt. Am 17. Oktober 1998 um Punkt 12 Uhr Mittag war es dann soweit: 3FACH ging ging als erstes Jugendradio Europas offiziell auf Sendung! Die Zentralschweizer Radiolandschaft änderte sich damit. Und dies mit Pauken und Trompeten. Seither schmeisst eine Handvoll Jungspunde DAS Radio für Jugendliche, KulturliebhaberInnen und musikalische FeinschmeckerInnen. Zu Beginn beschränkte sich das Programm aufs Wochenende, nach einem halben Jahr Erfahrungensammeln verteilten die 3FÄCHLER die Sendungen auf die ganze Woche. Seither hat 3FACH seine Ideale treu verfolgt und ist diesen bis heute treu geblieben. Sieben Tage die Woche hörst du von morgens bis abends die Themen und Musik, die wissen und kennen muss, wer etwas auf sich hält. Alles Themen, die erfährt, wer 3FACH via 97.7 oder 96.2 MHz, Webstream, DAB+ oder der iOS App einschaltet. In Luzern geht ein neues Konzerthaus auf? Mischen die JungpolitikerInnen das Stadtparlament auf? WAAAS, die angesagte Indieband aus Portland kommt zum Gastspiel!? Seit bald 17 Jahren gibt es 3FACH in Luzern. Ein Radio, das nicht durch Werbung finanziert wird und das sein Programm unabhängig gestaltet. Ein Radio, bei dem dank der altbekannten Altersguillotine alle Moderatorinnen und Moderatoren jünger als 25, und alle Geschäftsleitungsmitglieder jünger als 30 sind. Radio 3FACH ist eine notwendige Ausnahme im medialen Einheitsbrei.

Kommentare (2) ach was märtu, heb de latz, du besch en geile siech!

Yanik Kloter, 13:00 30.11.2016

Sali visu du besch wörli en geile siech! Mach wieter soooo..... Be grad am LATZ lose

Märtu, 19:25 29.11.2016