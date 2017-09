Grau, eckig, grob, schwer – viele von uns würden brutalistische Bauten als hässlich beschreiben. Nicht so die Kunst-Elite: Martino Stierli, Zürcher und Kurator am Museum of Modern Art (MoMA) in New York, feiert den Architektur-Stil. Dieser hat seine Wurzel sogar bei einem berühmten Schweizer Architekten.

Seit August und bis im November kannst du im Museum Bellpark die Foto-Ausstellung “Finding Brutalism” anschauen. Sie zeigt Bilder des Engländers Simon Phipps von brutalistischen Fundstücken. Wir haben mit Martino Stierli über die Kombination von Fotografie und Brutalismus und mit Hilar Stadler über die Kombination von Bellpark und Brutalismus geredet.



Die Sprechstunde, unsere Kultursendung, war auch schon im Bellpark und hat mit Simon Phipps persönlich, dem Künstler hinter “Finding Brutalism” geredet. Hier nachzuhören.