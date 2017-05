Reggae Cypher aka Bomboclaat! Soundsystemculture sei dank: Seit die ersten DJs (= MCs) in Jamaica ihre Verse über die B-Seiten der 7inches getoasted haben, gibt’s in Jamaica Livesessions, bei welchen mehrere Künstler über demselben Instrumental ihre Parts präsentieren. Beim gestrigen Reggae Cypher in der Groove Infection auf Radio 3FACH reichten sich De Luca, Collie Herb, Jo Elle, Dixkson, Jeawa, Zio Unu und Visu über die Instrumentals von Hak, Selector bei Ganjaforce, das Mic weiter, jammten, freestylten und zelebrierten so die Jahrzehnte alte Soundsystemkultur. Auf facebook findest du die fast komplette Session als Livevideo: Unter allen Kommentierenden verlosen wir bis Donnerstag Abend (Mitternacht) 2 Tickets für den Reggae Link-Up Konzertabend vom Freitag in der Bar 59. Dort auf der Bühne stehen De Luca mit den Dubby Conquerors sowie Collie Herb und Jo Elle; Afterparty by Ganjaforce und Lex Killa! Die ganze Sendung inkl. einer Vorstellung der Künstler in fünf Mini-Interviews gibt’s hier zum Nachhören: