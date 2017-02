SIR WAS IM INDIANER Manche Jahre hat Joel Wästberg im stillen Kämmerlein Musik gemacht, doch nie etwas an die Oberfläche gebracht. Im vergangenen Sommer erschien seine Debut-EP “Says Hi” – das Debut-Album ist bereits auf dem Weg und ist Anfangs März fällig. Am One Of A Million Festival in Baden setzten wir uns vor seinem Auftritt auf einen Barhocker und sprachen über die Vergangenheit, Afrika und Träume. Das Interview mit Sir Was zum Nachhören: