Chet Faker ist beerdigt Radio 3FACH empfiehlt:

Nick Murphy fka Chet Faker

Am 24.November 2017 im Komplex 457 in Zürich Nick Murphy hat keine Lust mehr auf Chet Faker. Der 29 jährige Australier schliesst nach einer ausgedehnter Selbstfindungsphase mit seinem Alter Ego Chet Faker ab. Anfang September 2016 gab er bekannt, dass er seine Musik in Zukunft unter seinem bürgelichen Namen Nick Murphy veröffentlichen wird. Als er anfing Musik zu machen, sei Chet Faker immer ein Projekt gewesen. Jetzt fühle sich die Musik nicht mehr nach einem Projekt an, sondern die Musik sei einfach zum Leben geworden. “Nun ist es nicht mehr konzeptionell. Es ist nur ich, und es macht Sinn”, meint Murphy. Seinem Stil ist Murphy aber treu geblieben. Im März dieses Jahres veröffentlichte er seine aktuelle EP Missing Link. Zudem kündigte er seine Europatour an. Ebenfalls dabei ist ein exklusives Konzert in der Schweiz. Am 24. September spielt Nick Murphy im Komplex 457 In Zürich. Tickets gibts hier. Türöffnung: 19:00

Beginn: 20:00

Preis: 52.-