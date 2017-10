Ein Grusical im Luzerner Theater Radio 3FACH empfiehlt:

“Die schwarze Spinne” im Luzerner Theater

vom 29.September bis am 27. Dezember 2017 Die Geschichte “Die schwarze Spinne” stammt aus dem Jahr 1842 und wurde vom bekannten Schweizer Schriftsteller Jeremias Gotthelf niedergeschrieben. Der Klassiker kann aber keines Wegs als “alter Schinken” zur Seite gelegt werden. Die Novelle behandelt Fragen wie: Welche Werte gehen als erstes über Bord, wenn die Menschen sich bedroht fühlen? Sind wir noch die «Guten»? Durchaus Fragen, die bis heute nichts an Aktualität eingebüsst haben. Alles dreht sich um ein kleines Dorf im Emmental, das unter dem Joch eines gemeinen Ritters litt. Um eine unlösbare Aufgabe des Ritters zu erfüllen, gingen die Dorfbewohner ein Packt mit dem Teufel ein. Nach erfüllter Aufgabe versuchten die Dorfbewohner den Teufel zu überlisten. Dieser rächte sich aber mit seiner ganzen Grausamkeit an den Bewohner des Dorfes. Weder Tier noch Mensch konnten der Mordlust der schwarzen Spinne entkommen. Geht über diesem Tal je wieder die Sonne auf? Die alte Novelle “Die schwarze Spinne” von Jeremias Gotthelf wird mit viel Musik und Gesang in einer aufwändigen und grossen Produktion vom Luzerner Theater neu interpretiert. Das Stück liefert sicherlich einen spannenderen Einblick in die Geschichte als damals dein Deutschlehrer. Alle Daten und Tickets findest du hier.