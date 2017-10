Liebe, auf eine Zerreissprobe gestellt Radio 3FACH empfiehlt:

The Big Sick

Ab dem 16.November 2017 im Kino Bourbaki Kumali stammt aus Pakistan und arbeitet als mässig erfolgreicher Comedian in Chicago. Halsüberkopf verliebt er sich in die Studentin Emily. Seine Eltern wünschen sich allerdings eine pakistanische Frau für ihn und versuchen eine Ehe zu arragieren. Emily versucht den hohen Ansprüchen der Familie gerecht zu werden, doch diese bleibt strickt. Für Kumali ein Dilemma, für das er keinen Ausweg sieht. Nach der Trennung erkrankt Emily an einer mysteriösen Krankheit und liegt bis auf weiteres im Koma.

Familie und Tradition vs. Liebe und Eigenständigkeit. Welten prallen aufeinander und mitten drin ein junges verliebtes Paar, auf eine Zerreisprobe gestellt. Mehr Infos findest du hier. Deine Reservation machst du am einfachsten gleich am Telefon unter 041 419 99 99.