Sitar trifft Effekte – Mahadev Cometo

am 29.September 2017 im Sedel Alain Monod alias “Al Comet” war 22 Jahre lang Mitglied der Post-Industrial-Band “The Young Gods”. 2011 gewann er ein Stipendium in Varanasi und lernte dort von einem indischen Guru das Spielen der Sitar. Den Namen “Mahadev Cometo” («Grosse Gottheit») bekam er von den Indern verliehen, die über seine Sitar-, Elektronik und Studiokenntnisse staunten. Mit der Sitar hat Alain Monod seine neue grosse Liebe gefunden. Über fünf Jahre lang experimentierte er herum. Er kombinierte dabei das traditionelle Indische Instrument mit elektronischen Effekten. Jetzt gab er im Mai dieses Jahres sein erstes Sitar Album heraus. Freedom by Mahadev Cometo Einen aussergewöhnlichen und spannenden Abend erwartet dich am 29.September im Sedel. Also nichts wie hin! Zeit: 21:00 Uhr