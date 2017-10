White-Trash-Girl will ganz nach oben Radio 3FACH empfiehlt:

Patti Cake$

Ab dem 09.November 2017 im Kino Bourbaki Sie will hier raus; und zwar hinauf auf die ganz grosse Bühne! Doch das Schicksal machte es Patricia Dombrowski nicht gerade leicht. Sie lebt nicht gerade ein glamouröses Leben. Sie jobbt als mies bezahlte Kellnerin um ihre geliebt Grossmutter und ihre gescheiterte Mutter über Wasser zu halten. Doch sie hat ein Ziel: Rapperin! Und für dieses Ziel arbeitet sie Tag und Nacht und kommt damit ihrem Traum Schritt für Schritt näher. Als sie hadert, bekommt sie Unterstützung aus ihrem Freundeskreis, denr sie versucht zu pushen!



Eine Geschichte erzählt von den Träumen, die aus der Miesere des Getthos entstehen und sich viel zu oft in den Strassen der Vorstädten verlieren. “Patti Cake$” spielt mit bissigem Humor und und viel Charisma auf brisante Themen an. Liebhaber des Hip-Hops dürfen sich zudem auf einen exzellenten Soundtrack freuen. Mehr Infos findest du hier. Deine Reservation machst du am einfachsten gleich am Telefon unter 041 419 99 99.