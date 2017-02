Mallone + Duplex / Bernstein im Stromstoss Mit dem “Duplex Electronic Weekend” findet nächste Woche vom 16.02. bis 18.02. im fri-son in Fribourg bereits zum sechsten Mal eine wahre Hommage an die elektronische Musikkultur statt. Gesellschaftspolitische Fragen wie “Welches Model, oder welche Modelle, kann das erfolgreiche Zusammenleben von elektronischer Musik und dem Nachtleben innerhalb einem urbanen Milieu der Schweiz ermöglichen?” werden diskutiert, DJ- und VJ-Workshops finden statt und natürlich wird das ganz von einem House, Techno und UK-Bass Line-Up abgerundet, dass sich sehen lässt: Künstler wie CosminTRG (RO), ManPower (MX), Ital (US), Andrews (UK), Mallone (DE) sowie diverse talentierte lokale Künstler bespielen den Freitagabend / die Techno- und House Night. An der UK Bass Night doppeln dann am Samstag 18.2. Phace (DE), Reso (UK), Swindle (UK), Egoless Live (HR) und Fixate (UK) nach. Im Stromstoss widmen wir uns dem Weekender, Verlosen Tickets und spielen dir als Vorgeschmack zwei exklusive Sets: – Diesen Freitag 10.02. zwischen 22-23:00 hörst du ein exklusives Set von Mallone (wird hier ab 23:00 veröffentlicht). – Nächsten Freitag 17.02. hörst du zwischen 22-23:00 ausserdem den Fabric Mix von ManPower.

Bereits heute Abend empfielt sich der gang ins Uferlos in Luzern. Der Luzerner Produzent und Live Act Bernstein (Arche Musik / Amselcom) hat sich über die letzten Jahren einen renomierten Platz in der elektronischen Musikszene erarbeitet.

Sein letztes Album brachte er vor einem halben Jahr zur Welt mit einem Remix von Hraach. Der Luzerner ist zudem viel unterwegs, Berlin (Katerblau) und viele weiter Top Locations wurden schon von seinem Sound verzaubert. Wieder in Luzern gibt es von Bernstein fürs Radio 3Fach neue Tracks für das richtige Warmup vor seinem Gig heute im Uferlos.

Seine neuen Tracks hörst heute Abend ab 21:00 im Stromstoss. Das Interview vom Vekal auf 3FACH mit Bernstein findest du hier.