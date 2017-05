Florian Weiss Woodoism Live In Zürich geboren, bereits mit 9 Jahren die Posaune spielen gelernt und später das Jazzstudium an der HKB in Bern gestartet. Dort trifft er auf seine Weggefährten Linus, Valentin und Philipp. Gemeinsam gründen sie für das Bachelorkonzert von Florian das Projekt Woodoism. Mit Drums, Upright Bass, Saxophon und Posaune bilden Woodoism einen Klang, der nicht von Harmonieinstrumenten zugestopft wird und somit mehr freiraum für Improvisation lässt. Das neue Album (VÖ 4.5.17) mit dem selben Namen haben die vier Musiker im Samschtig Jatz vorgestellt und vor allem 5 Tunes live gespielt: Das Interview in gekürzter Form als Podcast: