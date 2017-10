Leo Tardin im Interview und an den Tasten Piano im Pool – Das Piano Festival im Neubad, läuft seit Donnerstag auf Hochtouren. Diverse Künstler schaffen Schnittstellen zwischen den Bereichen Jazz, World und Klassik.

So auch Leo Tardin, der am Donnerstag den Pool im Neubad mit ZuschauerInnen füllte.

Er erzählt im Interview, wie die Spontanität seine Musik ausmacht, wie der Moment ihn und sein Publikum auf eine Reise gehen lässt. Hier das ganze Interview im Samschtig-Jatz: