Marie Kruttli Trio In Lausanne genossen die Pianistin Marie und der Schlagzeuger Martin die Bachelor Ausbildung Jazz. Zusammengefunden haben Marie Kruttli, Marin Perret und Lukas Traxel während ihrem Master-Studium in Luzern. Nun sind die erstgenannten in Berlin wohnhaft. Lukas Traxel hatte wie Marie auch New York musikalisch bereist und in Südafrika an Workshops teilgenommen. – Eine international inspirierte Truppe junger MusikerInnen. Die Erfahrung als MusikerInnen zeichnet sie genauso aus, wie das zusammenspiel miteinander. Das nun seit vier Jahren bestehende Trio nahm im letzten Jahr ihr zweites Album auf. Diverse Konzerte und der Jazzpreis des Zürcher Kantonalbank schmelzte das Trio zusammen. Am 4. April im Kleintheater überzeugten sie durch das Wechselspiel zwischen Zerbrechlichkeit und Geschlossenheit als Trio.

Wie dies klingt, gibt’s hier im Beitrag zu hören: