Raphael Walsers GangArt in der Jazzkantine Zum siebten mal auftreten in zwei Monaten ist nicht nur eine anstregende Angelegenheit, sondern nicht jeder jugen Jazz Band gegeben. Das Suisse Diagonales Jazz ermöglicht 10 schweizer Bands eine zwei monatige Tournee über den Röstigraben und zurück. Raphael Walsers GangArt ist eine von den Auserwählten und spielte am Donnerstag 16.2. in der Jazzkantine. Die Fünf in Zürich beheimateten aufstrebenden Musiker improvisieren über Kompositionen des Bassisten und Bandleader Raphael Walser. Im Gespräch mit Samschtig-Jatz erzählen sie über ihre Situation in der schweizer Jazzlandschaft, Grenzen der Vernetzung und Grenzenlosigkeit ihrer Musik.