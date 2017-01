Samschtig-Jatz: Hallo Jazz! Alternative aus Brooklyn, Electro aus London, Indie aus Australien, Pop aus Skandinavien und Hip Hop aus der Schweiz. Fast alle Genre aus fast allen Himmelsrichtungen sind auf dem 3FACH bereits zu hören. In fast 20 Jahren Radiogeschichte ist aber der Ursprung all dessen – Jazz – nie zum Zuge gekommen. Dafür ist es jedoch nie zu spät! Die heutigen Genregrenzen sind verwaschener denn je. Die Sendung Samschtig-Jatz ist dazu da, diese fortwährend auszuloten und die nicht wegzudenkenden Einflüsse des Jazz aufzuzeigen. Dir wollen wir damit zeigen, was die Jazzszene im Fischerdorf Luzern, der ganzen Schweiz und auf der ganzen Welt zu bieten hat. Durch die Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern Musik (Abteilung Jazz und Volksmusik) sind wir direkt an der Quelle. Thema der ersten Sendung: Was bedeutet Jazz? Diese riesige Frage stellen wir nicht, um eine abschliessende Antwort zu erlangen, sondern um die Vielschichtigkeit dieser Musik zu zeigen. Bei gesprächen mit Muikern wurde auch klar, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, und somit jeder Musiker seiner eigenen Vorstellung der Musik nacheifert. Samschtig-Jatz gibt’s fortan jeden Samstag von 11-13 Uhr auf 97.7/96.2 FM! Die erste Sendung gibt’s als Podcast zum Nachhören: Gespielte Tracks vom 7.1.2017: Hiatus Kaiyote: Fingerprints

Fingerprints Christian Scott: The Eraser (Thom Yorke Cover)

The Eraser (Thom Yorke Cover) Jim Black/AlasNoAxis: Super K´s

Super K´s Miles Davis: So What

So What BADBADNOTGOOD: Vices

Vices The Shaolin Afronauts: Journey Through Time

Journey Through Time Cory Henry: Seven

Seven Snarky Puppy: What About Me?

What About Me? GoGo Penguin: Hopopono

Hopopono Mammal Hands: Kandaiki

Kandaiki Stahlwerk: Wüste, Sea-k & Grund

Wüste, Sea-k & Grund Paul Motian and The EBBB: Oska T

Oska T Royal Stockholm Philharmonic Orchestra (Esbjörn Sv: From Gagarin’s Point Of View (E.S.T. Symphony)

From Gagarin’s Point Of View (E.S.T. Symphony) Floating Points: Silhouettes (I, II & III)

Silhouettes (I, II & III) The Cloche: A Morning & Live at 33C3

A Morning & Live at 33C3 The Shaolin Afronauts: Winds Across Gayanamede