1 Restaurant mehr am Luzerner Bahnhof Sandwiches, Pizza, ein vegetarisches Restaurant im 1. Stock – rund um den Bahnhof Luzern mangelt es nicht an Konsum-Möglichkeiten. Trotzdem fordern verschiedene Gewerkschaften ein Restaurant mehr. Heute übergaben sie eine Petition mit der Forderung nach einem Personalrestaurant. All die Leute, die dich im Bus herumfahren, dein Ticket kontrolliern, die Stellwerkstörung beheben und Billete verkaufen sollen ein Restaurant bekommen, das auf ihre Schicht-Arbeitszeiten Rücksicht nimmt, das zahlbar ist und wo man sich setzen kann.