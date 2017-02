Zwei Musikschaffende auf der Bühne und bis zum tatsächlichen Beginn weiss niemand, wer auf der Bühne stehen wird – also auch nicht die beiden Musikerinnen und Musiker. Ein solches Musik-Blind Date heisst Tête-à-Tête und findet heute Abend um 20 Uhr im Neubad-Pool statt. Organisator Marco Sieber hat uns erzählt, was den Abend so reizvoll macht.