Die andere Seite von Luzern Luzern. Kanti, coole und hippe Restaurants und Bars? Schöne Wohnungen? Das Löwendenkmal? Es gibt nicht nur das im schönen Luzern.

Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben sehen auch ein ganz anderes Luzern. Doch viele wissen gar nicht, wo sich diese Menschen aufhalten. Schon seit längerem bietet Zürich und Basel Rundgänge an, bei welchem z.B. Obdachlose oder auch Süchtige zeigen, wo ihre persönlichen Hot Spots sind. Dazu erzählen sie Geschichten aus ihrem Alltag. Zum Teil sehr traurige und harte Geschichten. Es sind Schicksale, welche sich einprägen. Doch immer ist auch eine gute Prise schwarzer Humor dabei, wie Sybille Roter erzählt. Nun ist auch Luzern dabei, solche Stadtführungen aufzugleisen. Wir haben reingeschaut und uns Geschichten erzählen lassen. PS: Auf abseits-luzern.ch kannst du einen Batzen einwerfen, wenn du auch mal so eine Stadtführung in Luzern erleben willst.