Eine Performance im 3FACH Eigentlich wollten wir von Savino Caruso, Timo Keller und Béla Rothenbühler ja wissen, worum es in ihrer Performance “Free Me!” denn so geht. Diese feiert am Samstag nämlich Première im Südpol.

Aber statt uns zu erklären, was denn da vor sich gehen wird, haben sie einfach mal kurz ‘ne Performance im 3FACH abgezogen.

Und unsere Michèle ganz schön ins Schwitzen gebracht. Rausgefunden haben wir eigentlich nur, dass am Samstag Première gefeiert wird, du dein Smartphone unbedingt mit genügend Akku und Whatsapp Zugang mitnehmen musst und weitere Infos auf der Homepage des Südpol zu finden sind. Und dass Sonnenuntergänge faszinierend sind. Irgendwie.

Aber hör’s dir doch selbst an: