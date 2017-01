In zwei Tagen ist die grosse Nacht des Kick Ass Awards!

Im Vorfeld leisten/leisteten die OK-Mitglieder einiges an Arbeit. Nicole und Michèle erzählten in der Stooszyt von den Schwierigkeiten und verraten schon mal ein, zwei Highlights.

Zudem gibt’s noch den Zusammenschnitt der besten Radio-Moderationen des KAA15 zu hören, Visu und Tim lassen grüssen.